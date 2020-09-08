FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri Derya Özcan, İstiklal Caddesi'nde anons çekimi yaparken iki turist kadın kameranın karşısında dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Ablam kayıt akıyor, ablam" diyerek espri yaptı.

FOX muhabiri Derya Özcan, bir haber çekimi için Taksim İstiklal Caddesi'ne gitti. Çekimin ardından görüntüleri izleyen Özcan, anons çektiği esnada arkadaki iki turist kadını fark edince eğlenceli anlar yaşadı. "ABLAM KAYIT AKIYOR" Muhabir anons çektiği sırada arkasında olan bitenin farkında değildi. Ancak haberin görüntülerini izlerken arkasında dans eden kadınları gördü. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Ablam kayıt akıyor, ablam" notunu yazdı.