FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti
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FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti

FOX muhabiri Derya Özcan, İstiklal Caddesi'nde anons çekimi yaparken iki turist kadın kameranın karşısında dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Ablam kayıt akıyor, ablam" diyerek espri yaptı.

08.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:18

FOX muhabiri Derya Özcan, bir haber çekimi için Taksim İstiklal Caddesi'ne gitti. Çekimin ardından görüntüleri izleyen Özcan, anons çektiği esnada arkadaki iki turist kadını fark edince eğlenceli anlar yaşadı.

"ABLAM KAYIT AKIYOR"

Muhabir anons çektiği sırada arkasında olan bitenin farkında değildi. Ancak haberin görüntülerini izlerken arkasında dans eden kadınları gördü. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Ablam kayıt akıyor, ablam" notunu yazdı.

FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti
Haber Yorumları (17)
..........: ve ikisi de maskesiz Türk olsa isyan çıkardı ceza yazılırdı çoktan.
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BOC: İkisi de gümrük çıkışından uyarılmalıdır.
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ONUR: Yandan yemişler maske takmamışlar marifetmiş gibi hareketler bi şekiller......
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