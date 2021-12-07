Gürsel Tonbul kimdir? FOX konuğu Gürsel Tonbul kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Gürsel Tonbul hayatı ve biyografisi

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GÜRSEL TONBUL KİMDİR?

1954 Antalya doğumlu olan Gürsel Tonbul, 1974 Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra 1980'e kadar Kuşadası'nda İngilizce Öğretmenliği yaptı.

İlk okul ve lise eğitimimi Antalya'da aldıktan sonra 1974 Gazi Eğitim Ens. İngilizce bölümünden mezun oldu. 1975 evlenen Tonbul, Kuşadası'na yerleşti. 1980'e kadar Kuşadası Kaya Aldoğan lisesinde İngilizce Öğretmenliği yaptı. Daha sonra turizm ve otelcilik dalındaaile şirketinde aktif yöneticilik görevi üstlendi.

Sebzecilik, meyvecilik, zeytin ve bağcılık ağırlıklı olmak üzere çok çeşitli üretimin yapıldığı çiftlik işletmesi ile kendi markasına ait mamul ürünlerin üretimi ve restoran işletmeciliğini birlikte yürütmekte.

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