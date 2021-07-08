FOX canlı yayın izle! FOX TV yayın akışı! 8 Temmuz Perşembe yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 8 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! FOX yayın kaışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
8 TEMMUZ PERŞEMBE FOX YAYIN AKIŞI
06:00Aşk Yeniden
08:00Çalar Saat
11:00Şef Akademi - Doğada
13:45Aşk Mantık İntikam
16:15Kefaret
20:00Kefaret