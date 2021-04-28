FOX canlı yayın izle! 28 Nisan Çarşamba FOX yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 28 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 28 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
28 NİSAN ÇARŞAMBA FOX YAYIN AKIŞI
02:30 Fatih Savaş İle Sahursohbetler
04:30 Savaşçı
06:00 Kadın -
08:00 İsmail Küçükkaya İle...
11:00 Çağla İle Yeni Bir GünLife Style
13:00 Osman Müftüoğlu İle...Life Style
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00 Masumiyet