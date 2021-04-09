FOX canlı izle! FOX yayın akışı! 9 Nisan FOX yayın akışı!
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FOX canlı izle! FOX yayın akışı! 9 Nisan FOX yayın akışı!

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FOX canlı izle! FOX yayın akışı! 9 Nisan FOX yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 9 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 9 Nisan Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

FOX YAYIN AKIŞI

06:00 Kadın

07:00 Fatih Savaş İle ...Ulusal

08:00 İsmail Küçükkaya İle.

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Ali Yeşilırmak İle...

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00 Son Yaz

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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