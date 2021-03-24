Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil
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Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil

24.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:35

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede fotoğrafının asılmasına getirdiği yasakla ilgili açıklama yaptı. Çıkardığı genelge ile yasağı getirdiğini söyleyen Yavaş, "Personel neden benim fotoğrafımı asmak zorunda kalsın. Belki de beni sevmiyordur. Orası benim kişisel şirketim değil'' dedi.

Haber Global ekranlarından izleyici ile buluşan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programı, bu hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı konuk etti.

Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil

"RESMİMİN ASILMASINI YASAKLADIM"

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana icraatlarından bahseden Mansur Yavaş, belediyede fotoğrafının asılmasını neden yasakladığını da açıkladı.

Yayınladığı bir genelge ile belediyede fotoğrafının asılmasını yasakladığını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti: ''Ben belediyede resmimin asılmasını yasakladım. Bunun için de genelge çıkardım. Daha önceki dönemden kalan personel neden benim fotoğrafımı asmak zorunda kalsın. Belki de beni sevmiyordur. Orası benim kişisel şirketim değil. Atatürk'ün fotoğrafı var, Cumhurbaşkanı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Benim yok.''

Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil
- Damla Çelikli
Damla Çelikli

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