Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı
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Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı

20.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:44
Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı

Koronavirüsle mücadelede vaka sayısındaki düşüş yoğun bakım doluluk oranlarını da etkiledi. Yoğun bakım ünitesindeki düşüşten sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir yoğun bakım doktorunun "Oh be" diyerek paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Koranavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi. 30 bini geçen vaka sayısı ciddi bir şekilde gerildi.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de vaka sayıları düşünce rahatlama meydana geldi. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 50'nin altına çekildi.

FOTOĞRAF DÜŞÜŞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Gerilemenin yaşandığı illerden biri de Kocaeli oldu. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da oranları destekler nitelikte.

Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı 'Oh be' diyerek paylaştı

"OH BE"

Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından "Oh be" diyerek boş yoğun bakım odasının fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Haber Yorumları (1)
AA: Eminim öyledir bir boş odaya bakarak türkiye de vakalar düştü diyecez zamaninda 1000 vaka var derken 30 bin çıktı inanmam dediklerine onlarin
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