Fotoğraf Galerisi: Paris'in Sembol Yapılarından Notre Dame'da Yangın
Fransa'nın başkenti Paris in en turistik yapılarından tarihi Notre Dame Katedrali'nin çatısında büyük bir yangın çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris in en turistik yapılarından tarihi Notre Dame Katedrali'nin çatısında çıkan dev yangın yaklaşık 10 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yangının Notre Dame Katedrali'nde tadilat çalışmalarının yapıldığı bölümde çıktığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com