Fotoğraf Galerisi: Paris'in Sembol Yapılarından Notre Dame'da Yangın

Fotoğraf Galerisi: Paris'in Sembol Yapılarından Notre Dame'da Yangın

Fransa'nın başkenti Paris in en turistik yapılarından tarihi Notre Dame Katedrali'nin çatısında büyük bir yangın çıktı.

Fotoğraf Galerisi: Paris'in Sembol Yapılarından Notre Dame'da Yangın

Fransa'nın başkenti Paris in en turistik yapılarından tarihi Notre Dame Katedrali'nin çatısında çıkan dev yangın yaklaşık 10 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.








Reuters






Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yangının Notre Dame Katedrali'nde tadilat çalışmalarının yapıldığı bölümde çıktığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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