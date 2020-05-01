Fotoğraf | Covid-19 salgınında dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları

Dünya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü salgının gölgesinde kutluyor, daha önceki yıllarda kalabalık toplantılara, halaylara, çoşkuya ve protestolara sahne olan eylemler, bu kez sıkı önlemler altında düzenleniyor.

Dünya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü salgının gölgesinde kutluyor, daha önceki yıllarda kalabalık toplantılara, halaylara, çoşkuya ve protestolara sahne olan eylemler, bu kez sıkı önlemler altında düzenleniyor.

Türkiye'den Hong Kong'a kadar dünyanın dört bir yanından 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle