Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ölümden döndü
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Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ölümden döndü

Kastamonu'da, uçurumun kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düşen 20 yaşındaki Kevser Beyazıt, ağır yaralandı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Beyazıt, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

21.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:38

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan düşerek yaklaşık 150 metre yuvarlanan Kevser Beyazıt (20), ağır yaralandı.

Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan 150 metre yuvarlanan genç kadın, ağır yaralandı

150 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI

Olay, akşam saatlerinde Fener mevkiinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Ailesi ile iftar öncesi gezintiye çıkan Kevser Beyazıt, uçurum kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Beyazıt, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Kevser Beyazıt, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan 150 metre yuvarlanan genç kadın, ağır yaralandı

KAYMAKAM AÇIKGÖZ, YARALIYA MORAL VERDİ

Olayı haber alarak gelen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve sedyeyle taşınan Kevser Beyazıt'a telkinlerde bulunarak moral verdi.

Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan 150 metre yuvarlanan genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ölümden döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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