Fosforlu ne demek? TDK sözlük anlamında fosforlu nedir?

Fosforlu ne demek? TDK sözlük anlamında fosforlu nedir?Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biridir. Fosforlu kelimesini günlük konuşmalarda, çevremizde , arkadaşlarımızdan, sosyal medyadan illa ki duymuşuzdur. Peki ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Fosforlu ne demek? TDK sözlük anlamında fosforlu nedir? Cevabı haberimizde.

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biridir. Fosforlu kelimesini günlük konuşmalarda, çevremizde , arkadaşlarımızdan, sosyal medyadan illa ki duymuşuzdur. Örneğin en bilinen örnek olarak; fosforlu kalemi örnek verebiliriz. Peki ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Fosforlu ne demek? TDK sözlük anlamında fosforlu nedir? İşte cevabı !

FOSFORLU NE DEMEK?

Bileşiminde fosfor bulunan maddeler, cisimler için kullanılan bir kelimedir. Daha çok parlaklık ve ışıltı veren şeyler için kullanılır.

TDK SÖZLÜK ANLAMINDA FOSFORLU NEDİR?

Fosforlu kelimesinin TDK'ya göre sözlük anlamı;

- Bileşiminde fosfor bulunan

- Parlak, ışıklıanlamlarındadır.