Foseptik ne demek, nedir? TDK'ya göre foseptik kelimesi ne anlama geliyor? Foseptik ne demektir?

Foseptik ne demek, ne anlama geliyor merak edildi. Türk Dil Kurumu'na göre foseptik kelimesinin anlamı nedir öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.