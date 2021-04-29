Foseptik ne demek, nedir? TDK'ya göre foseptik kelimesi ne anlama geliyor? Foseptik ne demektir?
Foseptik ne demek, ne anlama geliyor merak edildi. Türk Dil Kurumu'na göre foseptik kelimesinin anlamı nedir öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
Foseptik nedir, ne demek? TDK'ya göre foseptik ne manaya gelir? Detaylar yazımızda.
TDK'YA GÖRE FOSEPTİK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre foseptik kelimesi "Lağım çukuru." anlamına gelmektedir. Kelime Fransızca'dan dilimize geçmiştir.
TDK'ya göre foseptik ne demek : Lağım çukuru.
FOSEPTİK (LAĞIM ÇUKURU) NEDİR?
Lağım çukuru ya da foseptik, lağım şebekesinin bulunmadığı yerlerde sağlık koşullarına uygun olarak yer altında inşa edilmiş özel pis su depolarına verilen isimdir. Bu depolar dolduğu zaman vidanjör denilen pompalarla lağım (atık) çekilir ve uygun bir yere taşınıp dökülür. Foseptik çukurlar genelde nüfusu az olan kırsaldaki mezra ve köylerde görülür. Ayrıca yazlık bölgelerde denizin kirlenmemesi amacıyla foseptik sistemi kullanılmaktadır. Kasaba, ilçe ve şehirlerde foseptik çukurların yerini kanalizasyon şebekesi alır. Kanalizasyon şebekesi, foseptik çukurlara oranla çok daha sağlıklıdır.