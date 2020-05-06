Forza Street Mobil Cihazlar için Ücretsiz Olarak Çıktı
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Forza Street Mobil Cihazlar için Ücretsiz Olarak Çıktı

Forza Street Mobil Cihazlar için Ücretsiz Olarak Çıktı
06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:44

Turn 10 Studios tarafından yapılan duyuru ile Forza Street isimli mobil yarış oyunu, Android ve iOS için en sonunda çıkışını gerçekleştirdi.

Turn 10 Studios tarafından yapılan duyuru ile Forza Street isimli mobil yarış oyunu, Android ve iOS için en sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla indirebilirsiniz.

Forza Motorsport sayfasında yaşanan bir kaza sonucu ortaya çıkan Forza Street, 2019 yılının Nisan ayında da Windows 10 için satışa sunulmuştu. Akış çizgisi biçimli (streamlined) kontrolleri olan bir Arcade yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Forza Street Detayları

Forza Street, seleflerinin aksine bu defa arabanızın kontrolünü tam anlamıyla elinize almaktan ziyade ekranda çıkan tuşlara tam zamanında basarak fren yapacak, hızlanacak veya turbo kullanarak yarışlarda bitiş çizgisini önce geçmeye çalışacaksınız. Haliyle geleneksel bir Forza oyunu arıyorsanız, bu oyun sizi pek tatmin etmeyebilir. Aksi takdirde sizin için iyi bir alternatif olabilir. İster farklı yollardan galip gelebileceğiniz hikaye odaklı yarışlara, isterseniz de kısa yarışlara katılabilirsiniz. Bunların yanı sıra haftalık Spotlight ve Rivals etkinlikleri ve sınırlı bir süreliğine aktif olacak modlar da olacak. Haliyle bu oyunu istediğiniz herhangi bir zamandan ve herhangi bir yerde oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Forza Street oyununda birçok farklı sınıfta araba bulunuyor ve yapacağınız galip gelerek bu arabaları hem de geliştirme parçalarını açabileceksiniz. Haliyle daha zorlu yarışlarda daha iddialı hale gelebileceksiniz.

Eğer oyunu 5 Haziran 2020 tarihinden önce oynarsanız, 2017 Ford GT ve araba ve geliştirme parçaları alabileceğiniz oyun içi kredi ve altın hediyeniz olacak. Samsung Galaxy kullanıcısıysanız, ekstradan Galaxy temalı 2015 Chevrolet Corvette Z06 hediyeniz olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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