Forza Horizon ve Fable'ın kurucu ortağından kötü haber geldi

Codemasters'ta geçirdiği yıllardan sonra 2009'da Trevor Williams ile birlikte Playground Games'i kurdu. Forza Horizon ve Fable serilerinin kurucusu Gavin Raeburn, şirketten ayrıldığını açıkladı.

Raeburn , Codemasters için Lazer Force ve Poltergeist gibi son derece iyi oyunları kodluyor ve daha sonra da üst düzey rollerde Grid ve Dirt'ün yeniden başlatılması gibi önemli projelere liderlik etti. Zamanla Codemasters etkisinden dolayı uzman bir yarış stüdyosu haline geldi ve bu mirası Horizon serisine götürdü.

RAEBURN, PLAYGROUND GAMES'TEN AYRILDI

Raeburn, Playground'un stüdyo direktörüydü ve yerine genel müdür ve kurucu ortak Trevor Williams geçecek. Microsoft'un Forza ve Fable CVP'si Alan Hartman, Windows Central'a şu sözleri söyledi: "Beş ödüllü Forza Horizon oyunu üzerinde 12 yıl çalıştıktan sonra, Playground Games'ten Stüdyo Direktörü olarak ayrılıyor. Playground Games'in kurucu üyelerinden biri olan Gav'a liderliği ve Forza franchise'ına katkıları için teşekkür eder, başarılar dileriz. Kurucu ortak Trevor Williams, Playground Games ekibi Forza Horizon 5 güncellemelerine ve Fable'ın gelişimine odaklandığı için hemen geçerli olmak üzere Genel Müdürlükten Studio Head'e geçiş yapacak."

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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