Forza Horizon 5 vs Gerçek Hayat Karşılaştırması
Popüler yarış oyunlarından Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza horizon 5'te yer alan mekanlara bir de gerçek hayatta bakıyoruz.
Xbox Game Studios'un yayınladığı Forza Horizon serisinin son oyunu grafikleriyle gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Serinin önceki oyunlarına bakacak olursak Microsoft'un bu oyunda gerçekçiliğe önem verdiğini söyleyebiliriz.
Forza Horizon 5 haritası bildiğimiz üzere Meksika'da yer alıyor. Birçok bölge, gerçekte olduğu gibi oyuna birebir olarak yansıtılmış. Yapılan videoda oyunda yer alan bölgeler, gerçek hayattaki haliyle karşılaştırılmış. Bazı sahnelerde oyunun daha gerçekçi durduğunu söyleyebiliriz.
Forza Horizon 5 vs Gerçek Hayat
Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde PC ve Xbox Series için erişilebilir olacak. Ayrıca oyunun Xbox Game Pass'e de geleceğini belirtelim.
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