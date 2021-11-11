Forza Horizon 5 tüm platformlarda 4.5 milyon oyuncu sayısına ulaştı!

Playground Games tarafından geliştirilen, henüz bir hafta önce piyasaya sürülen Forza Horizon 5, tüm platformlarda (PC, Cloud, Konsol) toplamda 4.5 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Çıktığı ilk haftada oyuncular tarafından yoğun ilgi gören yarış oyunu serisinin son yapımı, başarısıyla göz dolduruyor.

Xbox markasının başında bulunan Phil Spencer'ın açıklaması şu şekilde:

"Sırf daha fazla insanın oynayabilmesi için yıllarca Xbox'a yatırım yaptık. Şimdiye kadar PC, Cloud ve konsol genelinde 4,5 milyondan fazla oyuncuyla Forza Horizon 5, bu sözün hayata geçtiğini gösteriyor. Oyunculara teşekkür ediyor, Playground Games stüdyosunu tebrik ediyorum."

Bir diğer önemli kilometre taşı ise Naraka: Blade Point tarafında aşıldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürülen aksiyon-macera oyunu Naraka: Blade Point, 6 milyondan fazla kopya satmayı başardı.

"Hepinize teşekkürler, bu bir kutlama gerektiriyor. Umarız benzeri görülmemiş çok oyunculu dövüş deneyiminden keyif alırsınız!"

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