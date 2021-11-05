Forza Horizon 5'teki en iyi drift arabaları neler?

Forza Horizon 5'te tamamlanacak birçok aktivite arasında, drift yapmak genelde en zor olanıdır. Bunun nedeni ise drift yarışlarında veya drift bölgelerinde drift yapmak için yanlış araç seçiminden kaynaklanmaktadır.

Drift, bir aracın hem asfaltta hem de çamurlu yollar üzerinde benzersiz direksiyon yeteneğine sahip olmak ve ustalaşmakla ilgilidir, ancak drifti hangi araçla yapacağınızı bilirseniz siz de rahatça drift yapabilirsiniz. İşte Forza Horizon 5'te satın alabileceğiniz en iyi drift arabaları.

FORZA HORIZON 5'TEKİ EN İYİ DRİFT ARABALARI NELER?

Forza Horizon 5'te 20 adet Drift Bölgesi bulunuyor. Oyunun üç yıldız sistemini kullanarak, her Drift Bölgesi için alacağınız DP ve övgü miktarı yaptığınız yüksek puanla doğru orantıda artmaktadır. Tek yıldızlı puanlar genellikle giriş için düşük bir drift puanı sunar.

Bununla birlikte, her drift bölgesinde üç yıldız almayı hedefliyorsanız, oyunun en iyi drift arabalarından bazılarını kullanmak isteyebilirsiniz. Herhangi bir festival sitesinden veya oyuncu evindeki müzayedeye giderseniz, Forza Horizon 5'teki her arabanın serisine göz atabilirsiniz, bu da lansmanda 500'den fazla araba seçeneğini size sunuyor.

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FORZA HORIZON 5'TEKİ EN İYİ 14 DRİFT ARAÇLARI

2019 Toyota Tacoma TRD

2018 Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck

1997 Nissan #777 240SX

1989 BMW #98 325I

1965 Ford "Hoonicorn" Mustang

1977 Ford F-150 Gymkhana 10 "Hoonitruck"

2018 Ford #88 Mustang RTR

2018 Ford #25 Mustang RTR

2015 Ford #13 Mustang

2016 HSV #530 Maloo Gen-F

2018 Nissan #64 370Z

2013 Chevrolet #777 Corvette

2007 599 #117 GTB Fiorano

2006 Dodge #43 Viper SRT10

Drift araçları kategorisindeki tüm arabalar 300.000 ile 500.000 kredi arasında değişkenlik gösteriyor. Bu noktada ne kadar ödeyeceğiniz konusunda pek bir fark yok. Yine de daha düşük fiyata iyi bir araç arıyorsanız 2015 Ford #13 Mustang'e yatırım yapabilirsiniz. Bu model aşağıda özelliklerinden göreceğiniz gibi paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlıyor. Eğer parayı önemsemiyorsanız Hoonicorn'u da tercih edebilirsiniz.

Hız: 5.8

Taşıma: 5.4

Hızlanma: 5.1

Kalkış: 5.4

Fren: 4.7

Offroad: 4.1

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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