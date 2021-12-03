Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri 2021! Forza Horizon 5 kaç GB? Forza Horizon 5 Steam fiyatı nedir?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan yarış oyunu Forza Horizon 5, oldukça eğlenceli bir oyundur. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yarış oyunu Forza Horizon 5'in grafik ve animasyonlarının güzelliği sebebiyle, Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki, Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 5 kaç GB? Detaylar haberimizde...
Forza Horizon 5, ilk çıkışını 5 Kasım 2021 tarihinde Xbox ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak gerçekleştirdi. Popüler yarış oyunu serisi Forza Horizon 5'in Sistem Gereksinimleri neler? Forza Horizon 5 kaç GB? Forza Horizon 5 ne kadar? İşte cevapları…
Steam üzerinden satışa sunulan Forza Horizon 5'in üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde;
- Standart Edition : 299,00 TL
- Deluxe Edition : 399,00 TL
- Premium Edition : 499,00 TL
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- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
- İşlemci: Intel i5-4460 or AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR AMD RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
- İşlemci: Intel i5-8400 or AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 1070 OR AMD RX 590
- DirectX: Sürüm 12
Forza Horizon 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 110GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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