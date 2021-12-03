Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri 2021! Forza Horizon 5 kaç GB? Forza Horizon 5 Steam fiyatı nedir?

Forza Horizon 5, ilk çıkışını 5 Kasım 2021 tarihinde Xbox ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak gerçekleştirdi. Popüler yarış oyunu serisi Forza Horizon 5'in Sistem Gereksinimleri neler? Forza Horizon 5 kaç GB? Forza Horizon 5 ne kadar? İşte cevapları…

FORZA HORIZON 5 STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Forza Horizon 5'in üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde;

Standart Edition : 299,00 TL

: 299,00 TL Deluxe Edition : 399,00 TL

: 399,00 TL Premium Edition : 499,00 TL

FORZA HORIZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i5-4460 or AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR AMD RX 470

DirectX: Sürüm 12

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i5-8400 or AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 1070 OR AMD RX 590

DirectX: Sürüm 12

Forza Horizon 5 Kaç GB?

Forza Horizon 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 110GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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