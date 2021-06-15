Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri belli oldu

9 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapacak olan Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri araştırılmakta. Büyük merakla beklenen Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri belli oldu. İlk etapta Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri açıklandı!