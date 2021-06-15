Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri belli oldu
9 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapacak olan Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri araştırılmakta. Büyük merakla beklenen Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri belli oldu. İlk etapta Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri açıklandı!
Geçtiğimiz günlerde Microsoft & Bethesda ortaklığıyla düzenlenen E3 2021 özel sunumunda duyurulan Forza Horizon 5 için minimum sistem gereksinimler belli oldu. Yarış oyunu severlerin merakla beklediği serinin beşinci oyunu özellikle mekansal anlamda birçok yenilik barındırıyor. Meksika'nın çöllerinden tutun tarihi şehirlerine kadar yanardağların ve kanyonların da bulunduğu devasa harita bizleri bekliyor olacak.
9 Kasım 2021 tarihinde çıkması planlanan Forza Horizon 5 Ray Tracing teknolojisini destekleyecek. Çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunu ayrıca Microsoft Store'dan 470 TL'ye satın alabilirsiniz.
FORZA HORIZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (PC)
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri (PC)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170@3.4Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- Hafıza: 8GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA 650 TI veya AMD R7 250x
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 80GB boş alan
Kaynak: Playerbros