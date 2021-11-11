Forza Horizon 5 ilk günden milyonlarca oyuncuya ulaştı

Forza Horizon 5'te Playground Games'in Meksika'nın güzel ortamını hissetmek için sabırsızlanıyordu. Oyunun piyasaya sürülmesinden önce Forza Horizon 5, yalnızca Premium sürümünden 1 milyondan fazla oyuncu kazanmıştı. Oyunun lansmanında ise Xbox Game Studio rekoru olan 4,5 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Microsoft Gaming'in başkan yardımcısı Phil Spencer'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi,

"Daha fazla insanın oynayabilmesi için yıllarca Xbox'a yatırım yaptık. Şimdiye kadar PC, bulut ve konsol genelinde 4,5 milyondan fazla oyuncuyla Forza Horizon 5, b sözün hayata geçtiğini gösteriyor. XGS oyunu için en büyük lansman günü, en yüksek eşzamanlı 3x FH4'den yüksek. Oyuncuları tebrik ve teşekkür ederim."

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Microsoft'un Playground Games ile olan ilişkisi, 2012'deki ilk projesi Forza Horizon'a dayanıyor. Microsoft, 2018'de İngiliz geliştiriciyi satın aldı. Bu satın alma, Playground Games'in Fable'ın yeniden başlatılması olan ilk RPG ünvanını geliştirmesine yol açtı. Bununla birlikte, Playground Games, Microsoft altında yıldız oyunları yapabilen güvenli bir geliştirme ekibi olarak kendilerini kanıtladı.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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