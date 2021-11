Forza Horizon 5, eski oyuncularına özel ücretsiz araçlar veriyor

Forza Horizon ve Forza Motorsport'un eski oyunlarını oynayan oyunlar için Forza Horizon 5'e özel ücretsiz araçlar verilecek. Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 7 oyunlarını oynayan kullanıcılarına özel ücretsiz araçlar sahiplerini bekliyor.

Forza Horizon 5, Meksika'nın parlak ve güneşli kumlarında geçecek, ancak devasa haritasında yarışacak çeşitli farklı biyomlar da yer alacak. Oyun, oyunculara tropikal kıyı şeritlerinden yoğun ormanlara kadar, değişen mevsimlerle ayrıntılı ortamlar sunacka. Oyuncular hangi arazide hangi arabaları kullandıklarına dikkat etmek isteyebilirler, bu nedenle garajlarını erkenden genişletmek için Forza Horizon geliştiricilerinden güzel bir fırsat.

Forza serilerinin eski oyuncuları için Forza Horizon 1 oynayanlara 2013 model Dodge SRT Viper GTS, Forza Motorsport 5'i oynayan oyunculara 2013 McLaren P1, Forza Horizon 2'de 2014 Lamborghini Huracan LP 610-4, Forza Motorsport 6'da 2017 Ford GT, Forza Horizon 3'de 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4, Forza Motorsport 7'de 2018 Porsche 911 GT2 RS, Forza Horizon 4 için ise 2018 McLaren Senna'yı otomatik olarak garajına eklenecek.

Bu sadakat ödülü arabaları herhangi bir yükseltmeye sahip olmayacak, hiçbir şekilde özel olmayacak ve galeriden satın alacağınız arabalar ile tamamen aynı.

Forza franchise veterans, here are all the Loyalty Rewards that await you on day one.



Playing each of these games before you start #FH5 will unlock that car. pic.twitter.com/dnxHDzTuqw