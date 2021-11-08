Forza Horizon 5 erken erişimde 1 milyon kilometre taşına yaklaştı

Forza Horizon 5, erken erişimde 800.000 oyuncuya sahip olarak franchise tarihinin en başarılı lansmanına sahip olacak şekilde şekilleniyor. Forza yarış serisi, orijinal Xbox'ın ömrünün sonuna yakın 2005'te piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft'un oyun kütüphanesinin başyapıtlarından biri haline geldi.

Franchise o zamandan beri, Forza Motorsport'un yolun yarış simülasyon tarafında kalmasıyla bir çift farklı yarış serisine ayrılırken, Horizon serisi daha egzotik konumlarıyla tanımlanan açık dünyada daha vahşi, daha arcade-racing hissini ve sunumunu benimsedi.

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Forza başlangıçta Sony'nin Gran Turismo serisine doğrudan bir rakip olarak tasarlandı, bu da şüphesiz konsol oyuncuları için yarış simülatörlerinde birinciydi. O zamandan beri, bir düzineden fazla oyun ve milyonlarca kopya satılarak özel bir hayran kitlesine ulaştı. Forza Horizon 4, Xbox One'da en çok satan oyun olmaya devam eşleşmesi için tırmanması gereken oldukça tepeye sahip gibi görünüyor.

Forza Horizon 5, şimdiden yaklaşık bir milyon yarışçının oyunu oynadığı gözüküyor. Oyun içi skor tablolarına hızlı bir bakış ile PC ve Xbox'ta yaklaşık 800.000 kullanıcının satın aldığını gösteriyor.

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows platformlarına çıkış yapacak.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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