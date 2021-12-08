Forza Horizon 5'e 24 adet yeni araç gelecek

Forza Horizon 5 geliştiricisi Playground Games, önümüzdeki iki sezon boyunca oyuna yeni katılan araçların tam listesini açıkladı. İkinci sezon bu hafta 9 Aralık tarihinde başlıyor ve dört hafta sürecek, bu süre zarfında İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış sezonları oyunun kendisinde gerçekleşecek.

YENİ SEZONDA 24 YENİ ARAÇ EKLENİYOR

Bu dört haftalık sezon boyunca oyuna eklenen araçların arasında Lamborghini Espada S3, Ferrari Monza SP2, Maserati 8CTF, Peel P50 ve daha fazlası oyuna 9 Aralık'ta eklenecek. Bu sezon sona erdikten sonra, sezon 3 Forza Horizon 5 boyunca başlayacak, ancak Playground Games bu sezonun aynı dört haftalık düzeni izleyip izlemeyeceğini onaylamadı.

Sezon 3 için Forza Horizon 5'e katılan araçlar çok daha çeşitlidir. Audi TT RS, Toyota Hilux Arctic Trucks AT38, Jaguar XJ13 ve Donkervoort D8 GTO, Ford Mustang Mach 1, Ferrari FXX-K Evo gibi isimler yer alıyor.

Xbox, Playground'un yeni yarış oyununun lansmandan iki haftadan kısa bir süre sonra 10 milyon oyuncuyu geçtiğinive şimdiye kadarki en büyük Xbox oyunu lansmanı olduğunu iddia etti. Bu muhtemelen Xbox Game Pass abonelik hizmeti aracılığıyla piyasaya sürülmesiyle desteklendi, ancak yine de Forza Horizon 5 için şaşırtıcı bir başarı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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