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Fortnite x Monopoly işbirliği gerçekleşiyor olabilir

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Fortnite x Monopoly işbirliği gerçekleşiyor olabilir

Geçtiğimiz haftalarda Epic Games, Apple'ın bir tekel olduğunu kanıtlayamadı ve en ünlü tekel ile ortaklık yaparak hala mücadele ediyor gibi görünüyor.

Hasbro'nun argüman garantili masa oyunu ile Fortnite Monopoly işbirliği ile 2. Bölüm 8. Sezon ile bir araya geleceği muhtemel olarak görülüyor.

Sezon 8 yeni başladığından beri diğer mülklerle çapraz geçişlere biraz ışık tuttu ve en dikkat çekeni ise Venom filminden Marvel'ın kötü adamı Carnage: Let There Be Carnage, Savaş Bileti ödülü olarak sunuluyor ve şu anda da Balenciaga moda evi işbirliği devam ediyor.

Fortnite ve her şeyden önce Monopoly arasında olası bir işbirliği ortaya çıktı. Sezon 8'e geldiği iddia edilen birden fazla kozmetik ortaya çıkarıldı ve hepsi Monopoly karakterlerine ait gibi görünüyor.

Sızan Monopoly Back Bling'in tüm çeşit parçaları, işbirliği ile kozmetiklerde sona ermesi pek olası görünmüyor. Görünüşüne göre içerik oluşturucular bu geçit hakkında önceden bir uyarı almadılar, bu yüzden Epic mümkün olduğunca çok para biriktirmek ve kazanını sürpriz olarak ortaya çıkarmak konusunda oyunla ortaklığını korumak istiyor gibi görünüyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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