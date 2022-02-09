Fortnite Steam Deck Üzerinde Çalışması İçin Güncellenmeyecek

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Fortnite'ın Steam Deck üzerinde sağlıklı çalışamayacağını düşündüğünü ve bu yüzden oyunun Steam Deck konsolunda olmayacağını açıkladı. Fortnite Steam Deck üzerinde çalışmayacak! Detaylar haberimizde.

Steam Deck Resmi Çıkış Tarihi Açıklandı

Valve, geliştirdiği Steam Deck cihazı ile sektörde oldukça dikkat çekmişti. Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ile çalışan taşınabilir el konsolu Steam Deck, pek çok oyunu destekleyecek ancak bu oyunlar arasında Fortnite yer almayacak. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir Twitter kullanıcısının Easy Anti Cheat ve BattlEye hile koruma sistemlerinin Linux üzerinde uyumluluğunun olup olmayacağı konusunda sorduğu soruya cevap veren Sweeney, Fortnite hariç EAC(Easy Anti Cheat) sisteminin Steam Deck ile uyumluluğunu maksimize etmeye çalıştıklarını açıkladı. Fortnite için bu durumun olmayacağını da şu sözlerle belirtti:

"Özel olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli çekirdek yapılandırmaları altında hile ile geniş ölçekte mücadele edebileceğimize dair güvenimiz yok."

Bu açıklama üzerine ilgili Tweet dizisinin altına gelen yorumlarda oyuncular, "CEO, kendi ürününe güvenmiyor" gibi pek çok olumsuz yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar bunun sadece para için olduğunu, rekabetçi bir hamle olduğunu düşündüğünü belirtti. Kendi ürününe güvenmeme konusunda ise şu Sweeney şu cevabı verdi:

"Özel çekirdekleri destekleyen Linux platformundaki hile karşıtı ve Fortnite boyutundaki bir oyuna yönelik tehdit modeli ile ilgili olarak, EVET BU KESİNLİKLE DOĞRU!"

Bu açıklamalara göre Fortnite'ın Steam Deck üzerinde çalışamayacağını söylemek mümkün olabilir.

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