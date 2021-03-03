Fortnite sistem gereksinimleri 2021 | Fortnite kaç GB?
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Fortnite sistem gereksinimleri 2021 | Fortnite kaç GB?

03.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:20
Fortnite sistem gereksinimleri 2021 | Fortnite kaç GB?

PC oyun dünyasının en popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan Fortnite'ı daha önce oynamamış olsanız bile mutkala adını duymuşsunuzdur. Peki, Fortnite oyunu kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Fortnite hangi bilgisayarlara yüklenir? Fortnite minimum ekran kartı ve ram nedir?

PC oyun dünyasının son zamanlarda nerdeyse en popüler oyunu haline gelmiş Fortnite, daha önce oynanılmasa bile adının duyulduğu bir oyun. Futbolcuların maçlarda gol sevinçlerinde Fortnite dansı yapmasında tutun, ünlülerin Fortnite dansını sosyal medyalarından paylaşmasına kadar popülerlik kazanmış bir oyundan söz ediyoruz.

Oyun mobil olarak yüksek bir sistem gereksinimi istese de, bu olay PC versiyonunda düşük sistem gereksinimlerine dönüyor. Çok eski bilgisayarlarda bile oyuncular Fortnite'ı çalıştırabilir. Çok yüksek bir oyun performansı vermese de oyun içindeki silahları ve kostümleri denemek için yeterli sayılabilir. Peki Fortnite sistem gereksinimleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde...

FORTNİTE OYNANIŞI 2021

Fortnite, kendi başına veya arkadaşlarınla birlikte hayatta kalan son kişi olmak için mücadele ettiğin veya hayalindeki Fortnite'ı özgürce inşa ettiğin sürekli gelişen çok oyunculu ücretsiz bir oyun. Hem Battle Royale'i hem de Fortnite Kreatif'i ÜCRETSİZ oynayabilirsin. Hemen indir ve mücadeleye dal. Oyunu indirdikten sonra diğer oyuncularla birlikte oynanan PvE hikâye modu Dünyayı Kurtar'ı satın alabilirsin.

FORTNİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 veya dengi DX11 GPU
  • Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM
  • İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • Ekran Kartı: PC'de Intel HD 4000; Mac'te Intel Iris Pro 5200 veya dengi AMD GPU
  • İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6
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