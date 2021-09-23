Fortnite, Apple tarafından kara listeye alındı

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games'in Apple'a açtığı davada alınan bir kararın ardından Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, Apple'ın temyiz süreci kararı kesin hale getirene kadar Fortnite'ı ekosisteminden kara listeye alacağını söylüyor.

APPLE YALAN SÖYLEDİ

Sweeney Twitter'da "Apple yalan söyledi, Apple, dünyaya mahkemeye ve basına herkesle aynı kurallara göre oynamayı kabul ederlerse Epic'in App Store'a dönüşünü memnuniyetle karşılayacaklarını söyleyerek bir yıl geçirdi. Epic Kabul etti ve şimdi Apple, bir milyar kullanıcı üzerindeki tekel gücünün başka bir kötüye kullanımına geri döndü."

Sweeney, Apple kararının Fortnite'ı iOS ve Mac platformlarından beş yıl boyunca temyiz süreci devam ettikçe uzak tutabileceğini söyledi.

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Epic Games, Apple davasında mahkemenin kararını temyize götürse de, Sweeney, şirketin geliştirici hesabını geri alması durumunda Epic Games'in "Apple'ın yönergelerine uyacağına" söz verdi. Sweeney Çarşamba günü Apple'ın geliştirici program hesabını yeniden açma istediğini reddettiğini tweetledi.

İADE TALEBİ DİKKATE ALINMAYACAK

Apple Avukatı Mark A. Perry, Sweeney tarafından Epic'e gönderdiği bir e-postada, "Mahkemenin kararından bu yana yapılan bu ve diğer ifadeler ışığında, Epic'in geçmişteki ikiyüzlü davranışıyla birleştiğinde, Apple şu anda Epic'in geliştirici programını yeniden başlatması konusundaki takdir yetkisini kullandı" dedi. "Ayrıca Apple, bölge mahkemesinin kararı kesinleşene ve hoş karşılanmayana kadar başka bir işe iade talebini dikkate almayacaktır.

6 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Sweeney, Eylül başlarında Epic Games'in Apple'a mahkeme emriyle 6 milyon dolar ödediğini tweetledi, bunun bir kısmı şirketin davayı başlatan hamlenin ardından elde ettiği Fortnite geliriydi.

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