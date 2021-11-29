Fortnite'a eklenecek yeni karakter Nick Fury oldu

Fortnite The Chapter 2'nin sona erip The Chapter 3'e geçmesinin ardından yeni gelen karakter açıklandı. Fortnite'a Nick Fury geliyor.

Epic Games'in dünyaca ünlü battle royale oyunu olan Fortnite, daha önce birçok Marvel karakteriyle iş birliği yapmıştı. Fortnite'a geçtiğimiz zamanlarda Naruto, Boba Fett, Dune filminden Zendaya ve Timothee, Rick Grimes, Venom gibi karakterler eklenmişti. Sırada ise Marvel evreninde Avengers'ın kurucusu Nick Fury geliyor.

Nick Fury kostümünün yanında F.I.E.L.D Pack, Director's Scythe, First-Strike Infiltration Glider ve Quinjets in flight yükleme ekranı geliyor.

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından 25 Temmuz 2017'de yayınlanan nişancı oyunudur. Oyun, 4 kişiye kadar eşli oynanışa sahip bir görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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