Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement
BBC

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi
BBC - Haberler | Dünya

İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Formula 1 Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle Fransa Grand Prix'si bir hafta önceye alındı ve 18-20 Haziran'da yapılacak.

Avusturya'da ise ilki 25-27 Haziran, ikincisiyse 2-4 Temmuz tarihlerinde iki Grand Prix organize edilecek.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorduk ancak konulan seyahat kısıtlamaları Haziran'da orada olamamamız anlamına geliyor" dedi.

Stefano Domenicali ayrıca "Türkiye'deki organizatörlere ve makamlara son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Fransa ve Avusturya'daki organizatörlere de bu çözümü bulmaktaki hızları, esneklikleri ve çabaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Domenicali, aldıkları kararın, Formula 1'in gelişmeler karşısında çabuk reaksiyon gösterme ve çözümler bulabilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini" söyledi.

UEFA da dün İngiltere Premier Ligi takımları Manchester City ve Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin, Portekiz'in Porto kentine alındığını açıklamıştı.

İngiltere'nin geçen hafta Türkiye'yi, dönüşte 10 günlük otel karantinasına girilen "kırmızı liste"ye alması nedeniyle, İngiliz taraftarların maça gidebilmesi zorlaşmıştı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:28:04. #1.15#

title