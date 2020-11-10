Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış - Motor Sporları programı hangi kanalda? Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış saat kaçta?

Formula 1 yarışları kendi izleyici kitlesi tarafından oldukça sevilen ver hız tutkunlarının takibindeki bu yarış, Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış - Motor Sporları Programı hangi kanalda? Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış Saat kaçta?

Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış - Motor Sporları Programı hangi kanalda? Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış Saat kaçta olduğu oldukça merak edip araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP BÜYÜK YARIŞ - MOTOR SPORLARI PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Formula 1 Türkiye GP Büyük Yarış Motor Sporları Programı, 15 11 2020 günü, NTV kanalından yayınlanacak. Başlama saati 18:10 Etkinliği/Programı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP BÜYÜK YARIŞ - MOTOR SPORLARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye Grand Prix 2005-2011 yılları arasında İstanbul'da düzenlenen bir Formula 1 otomobil yarışıydı. Yarışlar, Alman mühendis Hermann Tilke'nin tasarladığı İstanbul Park'ta düzenlenmiştir. Pistte turlar, saatin tersi yönünde atılır.

2006 Türkiye Grand Prix'ni kazanan Felipe Massa'ya ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın vermesi Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kınandı. FIA, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na 5 milyon dolar ceza verdi. 7 yıllık sözleşme, 2011'de düzenlenen yarışla sona erdi. Düzenlenmeye devam edilmesi için görüşmeler yapıldı ancak dönemin hükûmeti 20 milyon doların yaklaşık 13 milyon dolarını ödemeyi kabul etmediği için görüşmeler olumsuz sonuçlandı. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın COVID-19 pandemisi nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğraması, pek çok yarışın iptal edilmesi, Türkiye'de bir Formula 1 yarışı düzenlenmesini ihtimalini artırdı. Bu süreci genel olarak diğer ülkelere nazaran daha başarılı atlatan bir ülke olan Türkiye'de bir yarış düzenlenebileceği takipçiler tarafından dile getirildi. Pistin 2013 yılından beri sahibi olan İntercity, 29 Temmuz 2020'de yaptığı açıklamada, Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Sky Sports Italia'nın 15 Ağustos tarihli haberine göre 15 Kasım 2020'de Türkiye'de bir Formula 1 Grand Prix'si düzenlenecek. 17 Ağustos'ta Bloomberg HT'de katıldığı programda Fatih Altaylı, FIA'dan aldığı bilgiye göre %99,9 ihtimalle Türkiye'de seyircili bir yarış düzenleneceğini söyledi. Ayrıca önümüzdeki birkaç sene de yarışların devam edeceğini belirtti. 24 Ağustos'ta Motorsport Türkiye, 25-28 Ağustos arasında resmî açıklamanın yapılacağını belirterek geri dönüşü doğruladı 25 Ağustos'ta 2020 Türkiye Grand Prix resmen açıklandı. Grand Prix, 13-15 Kasım arasında düzenlenecek.