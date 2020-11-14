Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!
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Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!

14.11.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:21
Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!

Motor sporu tutkunlarının takip ettiği Formula 1 hangi kanaldan yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak. Peki, Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!

FORMULA 1 NASIL İZLENİR?

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı antrenman turları bugün S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Kanal İsmi: S SPORT

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

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