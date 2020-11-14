Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!
14.11.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:21
Motor sporu tutkunlarının takip ettiği Formula 1 hangi kanaldan yayınlanacak? Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak. Peki, Formula 1 nasıl izlenir? Formula 1 canlı izle!
FORMULA 1 NASIL İZLENİR?
Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı antrenman turları bugün S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Kanal İsmi: S SPORT
Frekans: 12187
Polarizasyon: V-Dikey
SR: 27500
FEC: 5/6