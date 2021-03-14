Formula 1 için geri sayım başladı
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Formula 1 için geri sayım başladı

14.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:36
Formula 1 için geri sayım başladı

2021 Formula 1 sezonu,Bahreyn’de üç gün sürecek testlerle açılıyor.

CARMEDYA.COM – 2021 Formula 1 sezonu,Bahreyn'de üç gün sürecek testlerle açılıyor.

Testlerin gerçekleştiği Bahreyn Uluslararası Pisti, 26–28 Mart'ta yılın ilk yarışına da ev sahipliği yapacak.

Her takıma test etmesi için Pirelli P Zero yelpazesindeki tüm 2021 yarış lastiklerinden 30 set veriliyor. Her takım, sadece bir otomobili testlerde kullanacak. Her takım ayrıca iki orta ve ıslak lastik seti de alacak; ancak bunlar sadece otomobillerde kullanılırsa tahsis edilen 30 set içinde sayılacak. Üç günlük testlerde her takım 30 setten fazla lastik kullanamayacak.

Bunların yanı sıra her takıma iki ekstra set prototip lastik de verilecek.

Standart C3 ile her açıdan aynı olan bu lastiklerin tek farkı, Romanya yerine Türkiye'de üretilmiş olmaları. Burada sadece Türkiye'de üretilen lastiklerin hem performans hem daha uzun sürüşlerde standart lastiklerle kıyaslanması amaçlanıyor. Bu lastikler, düz siyah oldukları ve hiçbir işaret taşımadıkları için ayrıştırılabilecek.

Testler, her gün 10: 00-19: 00 (yerel saat) arası gerçekleşeiyor ve 14: 00-15: 00 arası bir saatlik öğle yemeği molası veriliyor. Havanın tutarlı bir şekilde sıcak ve kuru olması bekleniyor.

Kaynak: Carmedya.com

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