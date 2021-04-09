Ford F-MAX ile donmuş göl üstünde hız rekoru
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Ford F-MAX ile donmuş göl üstünde hız rekoru

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Ford F-MAX ile donmuş göl üstünde hız rekoru

Eskişehir’de üretilen Ford F-MAX, Rusya’da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

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CARMEDYA.COM – Eskişehir'de üretilen Ford F-MAX, Rusya'da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX, Rusya'da 2011 yılından bu yana Dünya'nın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde FIA ??(Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve RAF (Rusya Otomobil Federasyonu) tarafından düzenlenen "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğinde yer aldı. Ford Trucks'ın Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in kullandığı F-MAX hız rekoru kırdarken, 134 km/s hıza ulaştı ve bu arada fren testi de gerçekleştirildi. 80 km/s hızla gerçekleştirilen fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaştı.

Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, "Ford Trucks F-MAX sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak, iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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