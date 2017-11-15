Ford'dan 'İyi Bir Komşu' Olmanın Yolları

2018 Mustang GT'lerde kullanılan "Aktif Valf Performans Egzos" teknolojisi, etrafı rahatsız etmemek için egzosun ses düzeyini otomatik olarak sınırlayabilen inovatif 'İyi Komşu Modu"nu içeriyor. Ford çalışanı Steve von Foerster'in bir şikayet sonrasında fikir babası olduğu sistem, dünyada bir ilk özelliği taşıyor.

POLİS ŞİKAYETİ 'FİKİR BABASI' OLDU



'İyi Komşu Modu'nın fikir babası Detroit'te yaşayan, Ford çalışanı Steve von Foerster. Foerster, V8 motora sahip Shelby GT350'sinin gürültüsü yüzünden komşusu tarafından polise şikayet edilince, hem Mustang tutkunlarını hem de komşularını mutlu edecek bir çözüm düşünmeye başlamış. Konuyu Ford Mustang mühendisleri ile konuşarak, geliştirilmiş bir egzos susturucu sistemi olan ve 'İyi Komşu Modu' olarak isimlendirilen 'Sessiz Başlangıç Modu'nun hayata geçirilmesini sağlıyor.



Araştırmalara göre; 70 desibelin üstündeki birçok ses, insan kulağı için rahatsızlık verici.

Ranker.com tarafından yapılan araştırmaya göre de insanları en çok rahatsız eden gürültülerin başında araç motoru sesi, inşaat gürültüsü ve köpek havlaması geliyor. Standart Mustang GT'nin 82 desibel olan ses seviyesinden 10 desibel daha düşük ses seviyesi sunabilen 'İyi Komşu Modu' istenildiği zaman kapatılarak Mustang'in güçlü V8 motor sesinin yeniden alınabilmesini de sağlıyor. 'İyi Komşu Modu' ile Mustang sahipleri, diledikleri saat aralıklarında alarm kurar gibi bu özelliği devreye alabiliyor.