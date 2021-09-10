Football Managar 2022 ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu

Football Managar 2022'nin 9 Kasım tarihinde çıkacağı duyurulmasıyla beraber Xbox Game Pass'ten de sürpriz bir haber geldi.

Football Manager 2022 yaklaşık 8 hafta içerisinde erişime açılacak ve FM22 hayranlarının yüzünü güldürecek haberi de Xbox verdi.

Geliştiriciliğini Sports Interactive, yayıncılığını ise SEGA'nın yaptığı Football Manager 2022'nin standart sürümü, Xbox Game Pass'e dahil olacak. Xbox'ın bu tarz hamleler ile Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam etmekte. Xbox Game Pass'e sahip olmayanlar ise Steam veya Epic Games üzerinden ön sipariş ile 269,10 TL ücretle Football Manager 2022'ye sahip olabilirler.

Football Manager 2022 PC için Football Manager 2022 Xbox Edition ise konsollar için çıkış yapacak. Xbox Game Pass Ultimate üyeleri her iki oyuna da erişim sağlayabilecek.