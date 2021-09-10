Football Managar 2022 ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Football Managar 2022 ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu

Football Managar 2022 ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Football Managar 2022'nin 9 Kasım tarihinde çıkacağı duyurulmasıyla beraber Xbox Game Pass'ten de sürpriz bir haber geldi.

Football Manager 2022 yaklaşık 8 hafta içerisinde erişime açılacak ve FM22 hayranlarının yüzünü güldürecek haberi de Xbox verdi.

Geliştiriciliğini Sports Interactive, yayıncılığını ise SEGA'nın yaptığı Football Manager 2022'nin standart sürümü, Xbox Game Pass'e dahil olacak. Xbox'ın bu tarz hamleler ile Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam etmekte. Xbox Game Pass'e sahip olmayanlar ise Steam veya Epic Games üzerinden ön sipariş ile 269,10 TL ücretle Football Manager 2022'ye sahip olabilirler.

Football Manager 2022 PC için Football Manager 2022 Xbox Edition ise konsollar için çıkış yapacak. Xbox Game Pass Ultimate üyeleri her iki oyuna da erişim sağlayabilecek.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak İbrahim Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Gülşen Melisa Şenolsun Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Football Managar 2022 ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:09:09. #1.16#

title