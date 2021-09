Focus Home Interactive, İsmini ve Logosunu Değiştirdi

Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Focus Home Interactive, ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı. Yeni ismi ve logosu haberimizde.

A Plague Tale: Innocence, Vampyr ve The Surge gibi yapmıların yapımcısı konumunda olan Focus Home Interactive, 1996 yılından beri oyun sektörünün içinde bir geliştirici ve günümüzde yayıncı olarak çalışmalarına devam ediyor. F harfinin özel bir görsel düzenlemeden geçirilerek hazırlanmış özgün bir logoya sahip şirket, artık ismini ve logosunu değiştiriyor. Şirket, artık Focus Entertainment adıyla ve yeni bir özgün logo ile karşımızda olacak.

Fransız video oyun geliştirici ve yayıncı şirketi, yeni ismini Focus Entertainment olarak duyurdu ve yeni logosunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Şu anda şirketin çatısı altında pek çok stüdyo yer almakta. The Arcade Crew, Streum On Studio, Deck13 Interactive ve geçtiğimiz ay Focus bünyesine katılan Streets of Rage 4'ün geliştiricisi Dotemu ile birlikte şirket bünyesinde bulunan stüdyolar oldukça fazlalaşmış durumda. Şirket bu noktadan itibaren oyun sektöründeki hedeflerinde pek çok çeşitliliğe başvuracak ve oyunculara başarılı işler sunmaya çalışacak.

Focus Entertainment olarak yeni isim ve logosuyla birlikte oyun sektöründe ses getirmeye çalışacaklar. 1996 yılından beri sektörde olan Focus, böylece günümüzde de faaliyetlerine daha üst kalitede devam edecek gibi gözüküyor. Güncel oyun haberleri için sitemizi takip edebilir ve haberler hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Focus Entertainment'ın sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

