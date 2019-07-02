Foça El Emeği Takı Grubu 10'uncu sergisini açtı

Foça Belediyesi Flamenko Kursu'nun küçükleri, gösterilerini sahneledi.

Sergi açılışına, Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi Sibel Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel ve takı severler katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça El Emeği Takı Grubu üyelerini tebrik etti. Başkan Gürbüz, sanatsal üretimlere her zaman destek vereceklerini belirtti.

Kolye, bileklik ve küpeler

Makrome, sutaşı, boncuk dokuma teknikleri kullanılan; kolye, bileklik ve küpeler, takı severlerin büyük beğenisini kazandı. Tasarımlarda, geleneksel olduğu üzere Foça sahilinden toplanan taşlar da kullanıldı.

Yasemin Uzunöner öncülüğündeki Foça El Emeği Takı Grubu üyeleri, on yılı aşkın bir süredir ev ekonomilerine katkıda bulunmak ve çok sevdikleri Foça'yı el emeği takılarla da gündeme getirmek için çalışıyor. Modayı yakından takip eden Foça El Emeği Takı Grubu, her sergisinde yeni ve özgün eserleri takı severlerin beğenisine sunuyor.

Foça Belediyesi Sosyal Tesisindeki sergi, 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe dek, 10.00-24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler