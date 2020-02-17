Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor
Sinemaseverler Foça'da Kış Sinemaları gösterimleri kapsamında 15 Şubat Cumartesi günü, Emin Alper'in yönettiği 'Tepenin Ardı' isimli filmi izledi.
İlk gösterimi Berlin Film Festivalinde yapılan ve yurt içi-yurt dışında düzenlenen birçok film festivalinde onlarca ödül kazanan heyecan dolu filmin ardından; sinemaseverler ve genç sinemacılar, yönetmen Emin Alper'in katıldığı söyleşide sanatçıya sorular yöneltti.
Foça'da Kış Sinemalarının Mart ayında, Yönetmen Hüseyin Karabey'in filmlerinden oluşan 4 gösterim ve söyleşiyle devam edeceğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Yönetmen Emin Alper'e ve Kış Sinemaları koordinatörü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'ya teşekkür etti.