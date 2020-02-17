Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor

17.02.2020 08:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:27

İlk gösterimi Berlin Film Festivalinde yapılan ve yurt içi-yurt dışında düzenlenen birçok film festivalinde onlarca ödül kazanan heyecan dolu filmin ardından; sinemaseverler ve genç sinemacılar, yönetmen Emin Alper'in katıldığı söyleşide sanatçıya sorular yöneltti.

Foça'da Kış Sinemalarının Mart ayında, Yönetmen Hüseyin Karabey'in filmlerinden oluşan 4 gösterim ve söyleşiyle devam edeceğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Yönetmen Emin Alper'e ve Kış Sinemaları koordinatörü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler