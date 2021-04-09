Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
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Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.

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İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
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Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki pilot, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Yarbay Hakan Eryılmaz Ege Üniversitesi Hastanesine, Albay Ahmet Kendir Foça Devlet Hastanesine sevk edildi ve pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirildi. Kaza kırım ekibi çalışmalara devam ediyor.

(Ceren Atmaca - Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - İsmail Hakkı Ergün - Ersoy Toptaş/İHA)

Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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