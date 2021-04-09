Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (3)
MUHTAR, O ANLARI ANLATTIİzmir'in Foça ilçesinde, askeri uçağın kaza kırıma uğradığı anı görenlerden, İsmetpaşa Mahallesi'nin muhtarı Fuat Karakuyu, balıkçıların 2 pilotu denizden çıkarıp, tekneyle kıyıya getirdiğini söyledi.
MUHTAR, O ANLARI ANLATTI
İzmir'in Foça ilçesinde, askeri uçağın kaza kırıma uğradığı anı görenlerden, İsmetpaşa Mahallesi'nin muhtarı Fuat Karakuyu, balıkçıların 2 pilotu denizden çıkarıp, tekneyle kıyıya getirdiğini söyledi. Karakuyu, "Mahallemde çalışma yaptığım sırada keşif uçaklarının geçtiğini gördüm. O sırada denizin üzerinden ses geldi. 2 kişi, paraşütle denize süzülüyordu. İnciradası dediğimiz yerin kuzey tarafına uçak düştüğünü anladım. Balıkçı arkadaşlar, 2 pilotu denizden çıkardı, tekneyle kıyıya getirdiler. Sağlıklı görünüyorlardı, sağlık merkezine gönderildiler" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı