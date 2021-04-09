Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (3)

MUHTAR, O ANLARI ANLATTIİzmir'in Foça ilçesinde, askeri uçağın kaza kırıma uğradığı anı görenlerden, İsmetpaşa Mahallesi'nin muhtarı Fuat Karakuyu, balıkçıların 2 pilotu denizden çıkarıp, tekneyle kıyıya getirdiğini söyledi.

İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

MUHTAR, O ANLARI ANLATTI

İzmir'in Foça ilçesinde, askeri uçağın kaza kırıma uğradığı anı görenlerden, İsmetpaşa Mahallesi'nin muhtarı Fuat Karakuyu, balıkçıların 2 pilotu denizden çıkarıp, tekneyle kıyıya getirdiğini söyledi. Karakuyu, "Mahallemde çalışma yaptığım sırada keşif uçaklarının geçtiğini gördüm. O sırada denizin üzerinden ses geldi. 2 kişi, paraşütle denize süzülüyordu. İnciradası dediğimiz yerin kuzey tarafına uçak düştüğünü anladım. Balıkçı arkadaşlar, 2 pilotu denizden çıkardı, tekneyle kıyıya getirdiler. Sağlıklı görünüyorlardı, sağlık merkezine gönderildiler" dedi. 


Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Ersun Yanal Caner Erkin Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:22:38. #1.14#
title