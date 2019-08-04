Foça'da 4 hektar makilik alan yandı

İZMİR'in Foça ilçesinde çıkan yangında, 4 hektar makilik alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü.

Yenifoça - Yenibağarası mahalleleri arasındaki Foça 7. Jandarma Alay Komutanlığı önünde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme helikopteri ile 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Foça İtfaiye Grubu da 4 itfaiye aracı ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 4 hektar makilik alan zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA