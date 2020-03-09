Foça Belediye Tiyatrosu 'Kadında Söz İzleri'ni sahneledi…
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Foça Belediye Tiyatrosu 'Kadında Söz İzleri'ni sahneledi… - Haber
Foça, Güncel

Foça Belediye Tiyatrosu 'Kadında Söz İzleri'ni sahneledi…

Foça'da, 18 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması kapsamında 'Kadında Söz İzleri' isimli kolaj oyun sahnelendi.

09.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:04
Foça Belediye Tiyatrosu 'Kadında Söz İzleri'ni sahneledi…

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde sahnelenen oyun büyük alkış aldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yönetmen Erdal Dinçer'e, Yazarlar Filiz Gülmez, Nalan Yılmaz, Gönül Çatalcalı, Hande Baba ve derleyen Gülseren Mungan ile tiyatro ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Foça Belediye Tiyatrosu 'Kadında Söz İzleri'ni sahneledi… - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:19:27. #1.15#