FM 21 Türk wonderkid listesi! Football Manager 2021 en iyi genç futbolcular! FM 21 en potansiyelli Türk oyuncular!
Footbal Manager 2021'de başarıya giden yolda takımınızın geleceğini garantiye almak ister misiniz? FM 21'in en potansiyelli Türk wonderkidlerini sizler için derledik. Football Manager 2021 en iyi Wonderkids listesi! FM 21 Türk wonderkids listesi! FM 21 en ucuz Türk wonderkidleri hangileri? FM 21 Wonderkids nedir? Football Manager en iyi genç futbolcular!
Football Manager 2021'de kısıtlı bütçeyle başarılı olmak isteyen oyuncuların ilk tercihi genç yetenek diye tanımlanan "wonderkids" oluyor. Nitekim bu futbolcular; daha az maliyetli ve geleceği parlak olacağı için ileride kulübe yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırabiliyor. Ayları hatta yılları tüketen bir bağımlılık olan Football Manager 2021'in en değerli Türk wonderkidleri listesi nedir? FM 21 en iyi Türk Wonderkids oyuncuları hangileri? Football Manager en iyi genç futbolcular! Sizler için derledik..
WONDERKIDS NEDİR?
Wonderkids, "genç yetenek" olarak tanımlanır. En az 150 potansiyel deresine sahip olan ve 20 yaşın altındaki futbolcular için yapılan bir isimlendirmedir. 10 Kasım 2020'de tüm dünyada satışa sunulan Football Manager 2021 oyununda 760 adet Wonderkids'in olduğu biliniyor. Ayrıca, oyunun geliştiricisi Sports Interactive'in yaptığı güncellemeler ile bu sayının değişkenlik gösterdiğini de belirtelim.
FM 2021 EN İYİ TÜRK WONDERKIDS LİSTESİ
Dünya çapında 140 ve üzeri potansiye sahip olan Türk Wonderkidler var. Bu en nitelikli geleceği parlak Türk wonderkidleri sizler için listeledik. Yabancı sınırı olan ligimizde mücadele etmek ve takımınıza düşük ücretlerle geleceği parlak Türk wonderkidleri transfer etmek istiyorsanız, bu listeyi kaçırmayın. Hazırsanız hemen başlayalım.
FM 2021 GK Kaleci Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Ersin Destanoğlu
- Berke Özer
- Arda Akbulut
- Ataberk Dadakdeniz
FM 2021 Sağ Bek Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Mert Müldür
- Bünyamin Balcı
- Serkan Asan
- Kerem Kalafat
- Muhammed Sarıkaya
FM 2021 Sol Bek Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Cemali Sertel
- Rıdvan Yılmaz
- Süleyman Luş
- Faruk Can Genç
FM 2021 DM Stoper Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Ozan Kabak
- Ravil Tagir
- Tayyib Sanuç
- Erdoğan Kaya
- Atakan Gündüz
- Emin Bayram
FM 2021 Orta Saha Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Orkun Kökçü
- Kerem Atakan Kesgin
- Ali Kaan Güneren
- Atalay Babacan
- Burak İnce
- Bartuğ Elmaz
- Emre Demir
- Mustafa Kapı
- Erkan Eyibil
- Ferhat Çoğalan
- Mustafa Erdilman
- Ömer Faruk Beyaz
- Adem Metin Türk
FM 2021 Kanat Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Ferdi Kadıoğlu
- Abdülkadir Ömür
- Burak Kapacak
- Gökdeniz Bayrakdar
- Yunus Akgün
- Muhammed Gümüşkaya
- Naci Ünüvar
FM 2021 Forvet Türk Wonderkids - Genç Yetenek
- Ahmed Kutucu
- Halil Dervişoğlu
- Ali Akman
- Salih Kavrazlı
- Ali Yavuz Kol
- Fehmi Koç