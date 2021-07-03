FM 21 Türk wonderkid listesi! Football Manager 2021 en iyi genç futbolcular! FM 21 en potansiyelli Türk oyuncular!

Footbal Manager 2021'de başarıya giden yolda takımınızın geleceğini garantiye almak ister misiniz? FM 21'in en potansiyelli Türk wonderkidlerini sizler için derledik. Football Manager 2021 en iyi Wonderkids listesi! FM 21 Türk wonderkids listesi! FM 21 en ucuz Türk wonderkidleri hangileri? FM 21 Wonderkids nedir? Football Manager en iyi genç futbolcular!

Football Manager 2021'de kısıtlı bütçeyle başarılı olmak isteyen oyuncuların ilk tercihi genç yetenek diye tanımlanan "wonderkids" oluyor. Nitekim bu futbolcular; daha az maliyetli ve geleceği parlak olacağı için ileride kulübe yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırabiliyor. Ayları hatta yılları tüketen bir bağımlılık olan Football Manager 2021'in en değerli Türk wonderkidleri listesi nedir? FM 21 en iyi Türk Wonderkids oyuncuları hangileri? Football Manager en iyi genç futbolcular! Sizler için derledik..

WONDERKIDS NEDİR?

Wonderkids, "genç yetenek" olarak tanımlanır. En az 150 potansiyel deresine sahip olan ve 20 yaşın altındaki futbolcular için yapılan bir isimlendirmedir. 10 Kasım 2020'de tüm dünyada satışa sunulan Football Manager 2021 oyununda 760 adet Wonderkids'in olduğu biliniyor. Ayrıca, oyunun geliştiricisi Sports Interactive'in yaptığı güncellemeler ile bu sayının değişkenlik gösterdiğini de belirtelim.

FM 2021 EN İYİ TÜRK WONDERKIDS LİSTESİ

Dünya çapında 140 ve üzeri potansiye sahip olan Türk Wonderkidler var. Bu en nitelikli geleceği parlak Türk wonderkidleri sizler için listeledik. Yabancı sınırı olan ligimizde mücadele etmek ve takımınıza düşük ücretlerle geleceği parlak Türk wonderkidleri transfer etmek istiyorsanız, bu listeyi kaçırmayın. Hazırsanız hemen başlayalım.

FM 2021 GK Kaleci Türk Wonderkids - Genç Yetenek

Ersin Destanoğlu

Berke Özer

Arda Akbulut

Ataberk Dadakdeniz

FM 2021 Sağ Bek Türk Wonderkids - Genç Yetenek

Mert Müldür

Bünyamin Balcı

Serkan Asan

Kerem Kalafat

Muhammed Sarıkaya

FM 2021 Sol Bek Türk Wonderkids - Genç Yetenek

Cemali Sertel

Rıdvan Yılmaz

Süleyman Luş

Faruk Can Genç

FM 2021 DM Stoper Türk Wonderkids - Genç Yetenek

Ozan Kabak

Ravil Tagir

Tayyib Sanuç

Erdoğan Kaya

Atakan Gündüz

Emin Bayram

FM 2021 Orta Saha Türk Wonderkids - Genç Yetenek

Orkun Kökçü

Kerem Atakan Kesgin

Ali Kaan Güneren

Atalay Babacan

Burak İnce

Bartuğ Elmaz

Emre Demir

Mustafa Kapı

Erkan Eyibil

Ferhat Çoğalan

Mustafa Erdilman

Ömer Faruk Beyaz

Adem Metin Türk

FM 2021 Kanat Türk Wonderkids - Genç Yetenek

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkadir Ömür

Burak Kapacak

Gökdeniz Bayrakdar

Yunus Akgün

Muhammed Gümüşkaya

Naci Ünüvar

FM 2021 Forvet Türk Wonderkids - Genç Yetenek