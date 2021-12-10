FM 2021 sistem gereksinimleri neler? FM 2021 kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Futbol simülasyonu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Football Manager 2021'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki FM 2021 sistem gereksinimleri neler? FM 2021 kaç GB?
Menajer, her futbol kulübünün kalbidir. Football Manager 2021'de dinamik ve gerçek menajerlik deneyimleri ve daha iyi ayrıntılar, üzerinizdeki bu ilgiyi elit statüsüne ulaşmanız için gereken tüm araçlarla donatarak daha önce hiç olmadığı kadar yeniliyor.
Sports Interactive tarafından geliştirilip Sega'nın yayımcılığını üstlendiği futbol teknik direktörlüğü simülasyon oyunudur. Football Manager 2021 Sistem Gereksinimleri neler? FM 2021 sistem gereksinimleri neler? FM 21 kaç GB? İşte detayları…
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1903/May 2019 or later) – 64-bit
- İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 1.8 GHz +
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
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- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1903/May 2019 or later) – 64-bit
- İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 1.8 GHz +
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
FM 2021'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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