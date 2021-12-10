FM 2021 sistem gereksinimleri neler? FM 2021 kaç GB?

Menajer, her futbol kulübünün kalbidir. Football Manager 2021'de dinamik ve gerçek menajerlik deneyimleri ve daha iyi ayrıntılar, üzerinizdeki bu ilgiyi elit statüsüne ulaşmanız için gereken tüm araçlarla donatarak daha önce hiç olmadığı kadar yeniliyor.

Sports Interactive tarafından geliştirilip Sega'nın yayımcılığını üstlendiği futbol teknik direktörlüğü simülasyon oyunudur. Football Manager 2021 Sistem Gereksinimleri neler? FM 2021 sistem gereksinimleri neler? FM 21 kaç GB? İşte detayları…

FM 2021 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FM 2021 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1903/May 2019 or later) – 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 1.8 GHz +

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

FM 2021 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1903/May 2019 or later) – 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 1.8 GHz +

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

FM 2021 kaç GB?

FM 2021'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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