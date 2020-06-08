Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: "Dizinizi Boğazımızdan Çekin" Minneapolis'te polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için duygusal bir anma töreni düzenlendi.

Minneapolis'te polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için duygusal bir anma töreni düzenlendi. Törende, medeni haklar savunucusu ve din adamı Al Sharpton hiddetli bir anma konuşması yaptı Kaynak: DailyMotion.com