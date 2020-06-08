Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: "Dizinizi Boğazımızdan Çekin"
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Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: "Dizinizi Boğazımızdan Çekin"

Minneapolis'te polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için duygusal bir anma töreni düzenlendi.

08.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:49

Minneapolis'te polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için duygusal bir anma töreni düzenlendi. Törende, medeni haklar savunucusu ve din adamı Al Sharpton hiddetli bir anma konuşması yaptı

Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: 'Dizinizi Boğazımızdan Çekin'

Güncel Manşet

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