Florya'da kadın sürücü ters yöne girdi kaza oldu: Kaza anı kamerada
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Florya'da kadın sürücü ters yöne girdi kaza oldu: Kaza anı kamerada

Florya'da kadın sürücü ters yöne girdi kaza oldu: Kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy Florya'da restoran çıkışı ters yöne dönen kadın sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Bakırköy Florya'da restoran çıkışı ters yöne dönen kadın sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde sabah saatlerinde 34 HR 7737 plakalı aracın kadın sürücüsü, restoranın otoparkında caddeye ters yönden girmeye çalıştı. Bu sırada caddede seyir halinde bulunan araçlardan biri, son anda yaptığı manevrayla kazadan kurtuldu. Ancak Bülent Çelik isimli sürücünün kullandığı 34 LM 8022 plakalı araç ise kaçamayarak otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelene itfaiye ekipleri Bülent Çelik'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik ve yanında bulunan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü restoranın otoparkından caddeye ters yönde girmeye çalışıyor. Bu sırada cadde bulunan bir araç son anda kazadan kurtulurken, Bülent Çelik'in kullandığı araçla kazadan kurtulamayarak kafa kafaya çarpışıyor. - İSTANBUL

Florya'da kadın sürücü ters yöne girdi kaza oldu: Kaza anı kamerada
Florya'da kadın sürücü ters yöne girdi kaza oldu: Kaza anı kamerada
Florya'da kadın sürücü ters yöne girdi kaza oldu: Kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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