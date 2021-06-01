Flört'ten 4 yıl aradan sonra "Bize Özel" albümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Flört'ten 4 yıl aradan sonra "Bize Özel" albümü

Flört'ten 4 yıl aradan sonra 'Bize Özel' albümü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

TÜRK rock müzik grubu Flört, 2017'de yayınladığı "Bambaşka" albümünün ardından tam 4 yıl sonra yeni albümü "Bize Özel" ile dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor.

TÜRK rock müzik grubu Flört, 2017'de yayınladığı "Bambaşka" albümünün ardından tam 4 yıl sonra yeni albümü "Bize Özel" ile dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor. Albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri gruba ait.

Kurucu üyeler Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar ve gruba geçtiğimiz yıl katılan davulcu Bülent Ay'dan oluşan Flört'ün 8'inci stüdyo albümü "Bize Özel" 4 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Albümde, politik göndermeler, bireysel ruh halleri, aşka ve dostluğa dair hikayeler ve Anadolu'dan göç gibi çok çeşitli temaların işlendiği şarkı sözleri yer alırken, albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri Flört'e ait. Grup aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de üstlendi. Flört üyeleri tarafından, melodik açıdan bugüne dek en çok yerlilik içeren albümleri olarak görülen "Bize Özel" analog teknolojiyle kaydedilirken, müzik endüstrisinde en yüksek standart olan 2 inç analog bant kullanıldı.

Flört grubu üyeleri, "Bize Özel" albümünün üretim ve sound açısından geçmişle bugünü yetkinlikle birleştiren bir çalışma olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi döneminde canlı performansların son bulması, Flört üyelerinin tamamen albüm kaydına konsantre olmasını sağladı. Uzun ve özenli bir çalışma ortamı sonucu tüm grubu tatmin eden bir olgunluk dönemi albümü çıktı ortaya... Analog kaydın sıcaklığı, 60'lı ve 70'li yıllarda üretilmiş analog synthesizer'ların kattığı atmosfer ve grubun çok önem verdiği polifonik vokal anlayışı 'Bize Özel' albümünü oluşturan en önemli unsurlar arasında. Albüme adını veren 'Bize Özel' şarkısı baştan sona üç sesli vokal tekniği ile söylenmiştir."Albümün miksini, aynı zamanda deneyimli bir miks mühendisi olan Çağatay Kehribar üstlendi. Mastering ise usta isim Çağlar Türkmen tarafından yapıldı. Kapak fotoğrafını Hakan Çokgezen'in çektiği, grafik tasarımını Ahmet Terzioğlu'nun üstlendiği 'Bize Özel' albümünün plak formatında yayınlanması için de hazırlıklar tamamlandı.

Flört'ten 4 yıl aradan sonra 'Bize Özel' albümü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Hadise Murat Boz Müge Anlı Ebru Gündeş
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Flört'ten 4 yıl aradan sonra "Bize Özel" albümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:11:56. #1.15#

title