Flört'ten 4 yıl aradan sonra "Bize Özel" albümü

TÜRK rock müzik grubu Flört, 2017'de yayınladığı "Bambaşka" albümünün ardından tam 4 yıl sonra yeni albümü "Bize Özel" ile dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor.

TÜRK rock müzik grubu Flört, 2017'de yayınladığı "Bambaşka" albümünün ardından tam 4 yıl sonra yeni albümü "Bize Özel" ile dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor. Albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri gruba ait.

Kurucu üyeler Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar ve gruba geçtiğimiz yıl katılan davulcu Bülent Ay'dan oluşan Flört'ün 8'inci stüdyo albümü "Bize Özel" 4 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Albümde, politik göndermeler, bireysel ruh halleri, aşka ve dostluğa dair hikayeler ve Anadolu'dan göç gibi çok çeşitli temaların işlendiği şarkı sözleri yer alırken, albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri Flört'e ait. Grup aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de üstlendi. Flört üyeleri tarafından, melodik açıdan bugüne dek en çok yerlilik içeren albümleri olarak görülen "Bize Özel" analog teknolojiyle kaydedilirken, müzik endüstrisinde en yüksek standart olan 2 inç analog bant kullanıldı.

Flört grubu üyeleri, "Bize Özel" albümünün üretim ve sound açısından geçmişle bugünü yetkinlikle birleştiren bir çalışma olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi döneminde canlı performansların son bulması, Flört üyelerinin tamamen albüm kaydına konsantre olmasını sağladı. Uzun ve özenli bir çalışma ortamı sonucu tüm grubu tatmin eden bir olgunluk dönemi albümü çıktı ortaya... Analog kaydın sıcaklığı, 60'lı ve 70'li yıllarda üretilmiş analog synthesizer'ların kattığı atmosfer ve grubun çok önem verdiği polifonik vokal anlayışı 'Bize Özel' albümünü oluşturan en önemli unsurlar arasında. Albüme adını veren 'Bize Özel' şarkısı baştan sona üç sesli vokal tekniği ile söylenmiştir."Albümün miksini, aynı zamanda deneyimli bir miks mühendisi olan Çağatay Kehribar üstlendi. Mastering ise usta isim Çağlar Türkmen tarafından yapıldı. Kapak fotoğrafını Hakan Çokgezen'in çektiği, grafik tasarımını Ahmet Terzioğlu'nun üstlendiği 'Bize Özel' albümünün plak formatında yayınlanması için de hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı