Florida Valisi DeSantis, uzaktan oy kullanma işlemlerini düzenleyen tasarıyı onayladı
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Florida Valisi DeSantis, uzaktan oy kullanma işlemlerini düzenleyen tasarıyı onayladı

Florida Valisi DeSantis, uzaktan oy kullanma işlemlerini düzenleyen tasarıyı onayladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de Florida Valisi Cumhuriyetçi Ron DeSantis, seçimlerde uzaktan oy kullanma işlemlerini zorlaştıran bir dizi önlemin bulunduğu yasayı onayladı.

ABD'de Florida Valisi Cumhuriyetçi Ron DeSantis, seçimlerde uzaktan oy kullanma işlemlerini zorlaştıran bir dizi önlemin bulunduğu yasayı onayladı.

DeSantis, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 2020 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından başlayan "seçimlerde usulsüzlük" tartışmaları nedeniyle eyalet meclisinde onaylanan tasarıyı Fox News canlı yayınında imzaladı.

DeSantis'in imzaladığı tasarıda uzaktan oy kullanma ve seçim prosedürlerinin değiştirilmesine yönelik maddelerin yer alması sivil haklar savunucuları ve Demokratların tepkisini çekti.

Söz konusu tasarıda, uzaktan oy kullanmak isteyen kişilerin oy pusulalarına ulaşması için daha ağır şartlar getirildi. Buna göre, postayla uzaktan oy kullanmak isteyen kişiler, talepleri esnasında ehliyet, eyalet kimlik numarası ya da sosyal güvenlik numaralarının son 4 hanesini ibraz etmek zorunda kalacak.

Ayrıca, tasarıda oy merkezlerinde sıra bekleyen kişilere, seçim yetkileri haricindeki kişilerin su ve yemek dağıtması da yasaklandı.

Cumhuriyetçiler, söz konusu yasa ile halkın oy kullanma sürecine olan güveninin artacağını savunurken, Demokratlar ve insan hakları savunucuları da bu yasanın kişilerin oy kullanma sürecini zorlaştıracağını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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