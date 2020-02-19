Floransa'da Doğdu Konyasporlu oldu

19.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:41

Danilo etkinlikte ayrıca eşi Tuğçe Demirbilek'le olan tanışma hikayesinden eşinin memleketi olan Giresun'a olan hayranlığına, Türkiye kariyerinden Türk ve İtalyan mutfağının farklılıklarına kadar birçok farklı konuya değindi. Türk yemeklerinden analı kızlıyı, yağlamayı, yumurtalı kıymalı Trabzon pidesini, etli karalahanayı ve künefeyi çok sevdiğini söyleyen Danilo Zanna, 40 tanesi bir kaşığa sığan Kayseri mantısına olan hayranlığından da bahsetti.









