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Floransa'da Doğdu Konyasporlu oldu

Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna, Carousel AVM'de düzenlenen Sevgi Dolu Tarifler Atölyesi'nde sevenleriyle buluştu. Zanna, sohbeti, sempatik tavırları ve birbirinden lezzetli tarifleriyle kendine hayran bıraktı.

19.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:41
Floransa'da Doğdu Konyasporlu oldu

Danilo etkinlikte ayrıca eşi Tuğçe Demirbilek'le olan tanışma hikayesinden eşinin memleketi olan 'a olan hayranlığına, Türkiye kariyerinden Türk ve İtalyan mutfağının farklılıklarına kadar birçok farklı konuya değindi. Türk yemeklerinden analı kızlıyı, yağlamayı, yumurtalı kıymalı Trabzon pidesini, etli karalahanayı ve künefeyi çok sevdiğini söyleyen Danilo Zanna, 40 tanesi bir kaşığa sığan Kayseri mantısına olan hayranlığından da bahsetti.



Kaynak: Snob Magazin

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