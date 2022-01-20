Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ (69), Bursa'da toprağa verildi. Göktuğ'un cenazesine siyasiler de katıldı.

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Flash TV'nin kurucusu iş insanı Ömer Ziya Göktuğ için bugün Bursa'da Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, eski bakanlar Faruk Çelik ile Yaşar Okuyan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın da olduğu siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı. Cenazede Ömer Ziya Göktuğ'un eşi Zehra Göktuğ, kızları Özge Göktuğ Güleç ve Eser Göktuğ Okan taziyeleri kabul etti.

Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.